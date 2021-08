Was ist der Königsteiner Schlüssel? - Der Schlüssel legt fest, wie sich die 16 Bundesländer an gemeinsamen Finanzierungen beteiligen. Der Anteil, den ein Land tragen muss, richtet sich zu zwei Dritteln nach dem Steueraufkommen und zu einem Drittel nach der Bevölkerungszahl. - Der Schlüssel wird jedes Jahr neu berechnet. Er hat seinen Namen von einem Staatsabkommen, das 1949 in Königstein im Taunus unterzeichnet wurde.

Dicht gedrängt sitzen Menschen auf dem Boden eines Airbus A400 M der Bundeswehr. Die Maschine war am am 26. August eine der letzten, die via Luftbrücke Menschen ausflog. Bildrechte: dpa

Die Landesdirektion Sachsen ist bei der Organisation zur Unterbringung Schutzsuchender den Landkreisen bzw. sächsischen Großstädten zwischengeschaltet. Sie bereitet die Aufnahmen mit vor. Behördensprecher Holm Felber verwies darauf, dass "die Unterbringung grundsätzlich in Wohnungen" stattfindet. Die afghanischen Ortskräfte blieben nur übergangsweise in Gemeinschaftsunterkünften, bis eine passende Wohnung gefunden worden ist. Betreut werden die Menschen in den Gemeinden von Migrationsberatungsstellen und sozialen Diensten wie der Caritas oder Diakonie - so wie beispielsweise in Meißen. Aufgrund der "besonderen Situation" wollte sich die Diakonie dazu nicht äußern.