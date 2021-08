Neue Richtlinie Sachsen will überall im Freistaat sozialen Wohnraum fördern

Vermieterinnen und Vermieter könnten hier jetzt einen Zuschuss in Höhe von 35 Prozent der Kosten vom Land bekommen und zusätzlich für 50 Prozent der Ausgaben ein zinsverbilligtes Darlehen. Von der energetischen Sanierung bis zum barrierefreien Umbau sei sehr viel möglich, sagt Wenzler. Allerdings müssten die Wohnungen anschließend wieder preiswert vermietet werden und zwar an Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein. Die Richtlinie wurde Wenzler zufolge in sehr enger Zusammenarbeit mit den Verbänden erarbeitet. Sie ist davon überzeugt, "dass die auf eine große Nachfrage stößt".