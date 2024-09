Geboren und aufgewachsen ist Rößler in Dresden. Der älteste von fünf Söhnen eines Gärtnereibesitzers studiert Maschinenbau an der TU Dresden und promoviert. Die Friedliche Revolution bringt auch für ihn einen großen Umbruch. Er engagiert sich beim "Demokratischen Aufbruch", sitzt mit am "Runden Tisch".