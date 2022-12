Sachsen will den heimischen Bergbau stärken und sich damit auch unabhängiger von internationalen Lieferketten machen. Dazu beschloss das Kabinett eine neue Rohstoffstrategie , wie das Wirtschaftsministerium in Dresden mitteilte. Diese sieht etwa die Erschließung heimischer Rohstoffquellen für den Bergbau vor. Die Themen Rohstoffrecycling und nachwachsende Rohstoffe wie Holz seien ein neuer Schwerpunkt, sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) MDR SACHSEN, "denn es geht nicht mehr nur um den Abbau von Rohstoffen, dafür ist Sachsen bekannt."

Sachsen habe deutschlandweit einmalige Rohstoffpotenziale, sagte Dulig. "Und wir haben es in der Hand, mit eigenen Standards, mit hohen ökologischen und sozialen Standards die Bedingungen für den Abbau auch selber zu gestalten." Im Erzgebirge lagern den Angaben zufolge neben Lithium auch Zinn, Wolfram, Nickel, Indium und andere Metallerze. Lithium ist ein Kernbestandteil von Akkus in Elektroautos, kommt aber auch in Laptops, Smartphones und vielen anderen Geräten zum Einsatz.