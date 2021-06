Björn, Martin und Bengt, Burgi und Anna. So heißen fünf der insgesamt elf in Sachsen lebenden Großbären. Besuchen kann man sie in Falkenstein, Hoyerswerda, Hirschfeld, Bischofswerda und dem Schloss Hartenfels, denn alle elf Bären leben in Gefangenschaft. In freier Wildbahn gibt es zumindest im Freistaat schon etliche Jahre keine Bären mehr.