Die Billig-Airline Ryanair wird ab dem kommenden Sommer keine Flüge mehr aus Dresden und Leipzig anbieten. Der größte europäische Billigflieger begründete seinen Schritt am Donnerstag mit den hohen Standortkosten für die Luftfahrt in Deutschland. Wie Ryanair-Airlinechef Eddie Wilson sagte, werde Ryanair den gesamten Betrieb in Dortmund, Dresden und Leipzig einstellen.