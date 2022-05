Die S-Bahn-Anbindung Halle-Leipzig nach Plauen verzögert sich. Der Start kann voraussichtlich erst im Dezember 2026 erfolgen, ein Jahr später als geplant. Das teilte der Verkehrsverbund Vogtland am Donnerstag mit. Grund dafür: Es fehlen Züge. Wie es hieß, stockt bei den Herstellern die Produktion. Lieferengpässe durch Corona und wegen des Ukraine-Krieges wurden genannt. Zudem gebe es allgemein eine höhere Nachfrage nach Schienenfahrzeugen aufgrund der Verkehrswende in Deutschland. Die S-Bahn-Linie endet zurzeit in Werdau. Von dort fahren Regionalbahnen bis nach Plauen.