Alte Sorten – Was ist das? Mit dem Begriff "alte Sorten" sind naturbelassene, also nicht-hybride, und regionale Nutzpflanzen gemeint. Antje Osterland erklärt: "Früher hatte in bestimmten Landstrichen jeder Landwirt seine eigenen Haussorten und die waren dann auf den Boden, die Witterung und bestimmte Schadinsekten der Region angepasst." Es gab also vor rund 100 Jahren beispielsweise deutlich mehr unterschiedliche Gemüse einer Sorte im Angebot. Alleine in Sachsen-Anhalt mehr als 30 verschiedene Hafer-Sorten – vom Kleinwanzlebener Bördeweiß bis Strubes Schlanstedter. Alte Sorten wurden allerdings mit Beginn der Züchtungen nach und nach durch hybride Sorten ersetzt. Insgesamt, so schätzen Experten, sind in den vergangenen 100 Jahren weltweit 90 Prozent der Sorten verloren gegangen. Inzwischen gibt es eine Rote Liste gefährdeter einheimischer Nutzpflanzen.



Quelle: Ökolöwe - Umweltbund Leipzig e.V./Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung