Im vergangenen Jahr sind in Sachsen Baugenehmigungen für 15.056 Wohnungen erteilt worden. Das sind laut Angaben des Statistischen Landesamtes in Kamenz drei Prozent mehr als im Jahr zuvor und gleichzeitig ist das der höchste Stand seit dem Jahr 2000. 88 Prozent der Genehmigungen bezogen sich demnach auf den Neubau von 13.180 Wohnungen. Vorgesehen ist der Neubau von 4.560 Wohngebäuden, davon 3.846 Einfamilienhäuser sowie vier Wohnheime. Insbesondere bei Einfamilienhäusern nahm der Fertigteilbau zu und betrug zuletzt 21 Prozent der Genehmigungen.

Vor allem in den Städten steigen die Mietkosten, sodass das Umland - sogenannte Speckgürtel - an Attraktivität gewinnen. So grenzen aus die Landkreise Bautzen, Nordsachsen und Leipzig mit den meisten Baugenehmigungen direkt an Dresden beziehungsweise Leipzig. Der ländliche Raum weiter weg von den Großstädten hat hingegen weiterhin mit Leerstand zu kämpfen - trotz dort günstiger Mieten.