Gesundheitsministerin Petra Köpping zeigte sich erfreut, dass die Bundesregierung nach dem Brief an Gesundheitsminister Jens Spahn schnell reagiert habe. "Wir sind dringend auf diese Zusatzlieferungen angewiesen, viele Menschen warten auf einen Impftermin", sagte sie. In Sachsen wurden bisher mehr als 2,2 Millionen Impfdosen verabreicht. Als vollständig geimpft gelten bisher 19,5 Prozent der Menschen. Mit dieser Quote liegt der Freistaat derzeit im bundesweiten Vergleich auf dem zweiten Platz, knapp hinter Bremen.