Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft und Bundesminister Peter Altmaier beraten seit dem Vormittag über aktuelle Probleme in der Corona-Krise. Das Treffen mit Vertretern von mehr als 40 Verbänden findet per Videoschalte statt. Dabei geht es um das Für und Wider eines weiteren Lockdowns, die Ausweitung der Corona-Tests in Firmen sowie um die Auszahlung der staatlichen Corona-Hilfen für Unternehmen.



Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband mahnte vorab bundesweit einheitliche Regelungen zu Beschränkungen und Lockerungen an. Das sei für die Akzeptanz in der Bevölkerung und in der Wirtschaft notwendig.