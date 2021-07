In Sachsen haben 487 Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr ihr Abitur oder ihre Fachhochschulreife mit der Note 1,0 abgelegt. Das sächsische Kultusministerium teilte mit, dies sei noch einmal eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr, in dem 379 Absolventen dieses Ergebnis schafften.



Kultusminister Christian Piwarz (CDU) verwies auf die besondere Herausforderung in diesem Prüfungsjahr. "Respekt für das fokussierte Arbeiten in der Krise. Lehrer und Schüler haben hier Nerven gezeigt. Die gesamte Schulfamilie hat trotz enormer Hürden alles dafür getan, um faire und gleichwertige Abschlüsse zu realisieren." Zugleich betonte, dass das Abitur trotz der Corona-Bedingungen gleichwertig mit Vorjahren und kein "Geschenk" sei. Die guten Ergebnisse seien dem Engagement der Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte und Eltern zu verdanken.