Etwa 30 Teilnehmende haben nach Angaben eines MDR-Reporters an der Demonstration des sogenannten III. Weges in Plauen teilgenommen. Das sächsische Oberverwaltungsgericht in Bautzen hatte in der Nacht zu Sonnabend einer Beschwerde der rechtsextremen Kleinpartei stattgegeben und die Kundgebung erlaubt. Maximal 125 Menschen durfen demnach teilnehmen. Der Vogtlandkreis hatte die Kundgebung ursprünglich untersagt. Steffen Zenner, aktuell amtierender Oberbürgermeister von Plauen, verurteilte die Demonstration. Sie werfe ein katastrophales Bild auf Plauen, so Zenner.

Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Sachsens DGB-Vorsitzender Markus Schlimbach hat auf der Mai-Kundgebung in Leipzig eine Investitionsoffensive des Freistaates für die Zeit nach Corona gefordert. Ob Bildung, Digitalisierung, soziale Absicherung, Gesundheitsschutz oder europäische Zusammenarbeit – man brauche Investitionen in die Zukunft Sachsens und keine Sparpolitik, so Schlimbach.

Bildrechte: MDR/Roland Kühnke

Unter dem Motto "Autokorso zur Wiederherstellung der Demokratie und Grundrechte" haben sich am Sonnabend zahlreiche Autofahrer auf der Pieschener Allee in Dresden eingefunden. Wie die Stadt mitteilte, nehmen 100 Fahrzeuge daran teil. Ziel der Protestfahrt ist Großschönau in der Oberlausitz. Der Ort sei symbolisch gewählt worden, teilten die Organisatoren mit. Allerdings fahre man nicht zum Haus des Ministerpräsidenten. Gegner der Corona-Maßnahmen hatten Ministerpräsident Michael Kretschmer dort im Januar beim Schneeschieben verbal attackiert.

Gegen Mittag sammelten sich die Teilnehmer des Autokorso am Sonnabend auf der Pieschener Allee. Bildrechte: MDR/Romy Heinrich