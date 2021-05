Junge Ärzte lebten und arbeiteten zudem tendenziell lieber in den Städten. Gleichzeitig sei die ländliche Bevölkerung in Sachsen im Vergleich recht alt, brauche also mehr Behandlungen. "Und damit sind wir leider an dieser Stelle bundesweit schon in einer gewissen Vorreiterrolle, aber das bedeutet nur, die Probleme werden woanders in fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich die gleiche Größenordnung erreichen", erklärt Heckemann.