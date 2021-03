Bei knapp einem Viertel der Frauen (24,5 Prozent), die 2019 in einem sächsischen Krankenhaus entbanden, kam das Kind per Kaiserschnitt zur Welt. Das geht aus einer Mitteilung des Statistischen Bundesamtes hervor.

Auch wenn der Wert einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr (22,6 Prozent) darstellt, ist die Kaiserschnittrate in Sachsen deutschlandweit am niedrigsten.

Bundesweit lag die Rate 2019 bei 29,6 Prozent. Das ist ein leichtes Plus gegenüber 2018, als der Wert 29,1 Prozent betrug. Die höchste Kaiserschnittrate verzeichnete das Saarland mit 34,8 Prozent.

Über einen längeren Zeitraum betrachtet hat die Kaiserschnittrate bundesweit zugenommen. Im Jahr 1991 lag sie noch bei 15,3 Prozent. Am höchsten war die Rate bundesweit im Jahr 2011: 32,2 Prozent der Entbindungen erfolgten damals per Kaiserschnitt. In den darauffolgenden Jahren sank die Kaiserschnittrate wieder leicht, bevor sie 2019 wieder anstieg.