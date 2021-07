Insbesondere die globale Covid-19-Pandemie sowie die Überwachung der Afrikanischen Schweinepest haben die Arbeit der Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen (LUA) im vergangenen Jahr geprägt. Das sächsische Gesundheitsministerium teilte mit, im Jahr 2020 seien in der LUA mehr als 112.150 Proben auf Corona untersucht worden. Davon seien mehr als 14.000 Proben positiv gewesen, allein gut 6.700 in Woche vom 26. Oktober bis 1. November.

Trotz der Corona-Pandemie hätten sich die Proben und Untersuchungen im Fachbereich Veterinärmedizin "auf hohem Niveau" bewegt, hieß es. "Vorherrschend war die Überwachung der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen wegen der Vielzahl von Ausbrüchen in Polen unmittelbar an der sächsischen Grenze." Zudem war die Geflügelpest bei Haus- und Wildvögeln zeitgleich aufgetreten und erforderte zusätzliche diagnostische Kapazitäten in der Veterinärvirologie.

Gesundheitsministerin Petra Köpping verwies darauf, dass die Fachleute der LUA auch an Wochenenden und an Feiertagen im Einsatz gewesen seien. "Sie sind eine zentrale und unverzichtbare Säule des Gesundheitsschutzes in Sachsen. Die Expertise der LUA war und ist immer eine wichtige Grundlage für die Entscheidungen der Staatsregierung in der Corona-Pandemie, aber auch bei der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest."