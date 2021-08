Der vorerst zweite Tag des Streiks der Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) bei der Deutsche Bahn AG hat begonnen. Laut bundeseigenem Verkehrskonzern müssen Reisende sich auf ein ähnlich dünnes Zugangebot wie am Mittwoch einstellen - trotz der angekündigten Notfahrpläne.



Am Mittwoch waren insbesondere die wenigen Fernverkehrszüge teilweise überfüllt, was die Deutsche Bahn mit Verweis auf die anhaltende Corona-Pandemie eigentlich verhindern will. Auf manchen Strecken waren für ausgefallene Züge auch Ersatzbusse im Einsatz, etwa zwischen Leipzig und Nürnberg sowie zwischen Berlin und Dresden. Bei den S-Bahnen in den Großräumen Leipzig und Dresden waren zumeist einige Züge unterwegs, die allerdings bei weitem den gewohnten Takt nicht erreichten. Bei dem Arbeitskampf geht es nicht nur um mehr Lohn und eine Corona-Zulage, sondern auch um einen Konflikt zwischen zwei Gewerkschaften.