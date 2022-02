Im vergangenen Jahr gab es in Sachsen fünf Lotto-Millionäre, einer mehr als 2020. Die fünf sächsischen Lotto-Millionäre erzielten ihre Gewinne alle im ersten Halbjahr, vier von ihnen in den beiden Monaten Mai und Juni. Den ersten Großgewinn gab es am 13. März, als ein Tipper aus dem Vogtland rund zwei Millionen Euro im Zusatzspiel 77 gewann. Am 8. Mai gewann ein Leipziger 1,4 Millionen im Lotto, am 5. Juni ein Spieler aus dem Landkreis Bautzen 1,6 Millionen und am 16. Juni ein Tipper als dem Landkreis Leipzig 1,3 Millionen. Am 28. Mai räumte ein Sachse zudem 2,7 Millionen Euro beim Eurojackpot ab.