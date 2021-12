"Sachsen mobil" Öffentlicher Nahverkehr soll mit App-Ticket einfacher werden

Nutzer von Bussen und Bahnen erhalten in Sachsen ihre Fahrscheine per App nun auch für längere Fahrten aus einer Hand. Damit werde der Zugang zu Angeboten des öffentlichen Nahverkehrs einfacher, sagte Verkehrsminister Martin Dulig bei der Vorstellung des Projekts "Sachsen mobil". Der Freistaat sei hier Vorreiter in Deutschland.