Schlechte Nachrichten für Haus- und Grundstückskäufer hielt am Mittwoch die sächsische Regierung bereit. Mitten in einer Zeit steigender Preise für Eigenheime und Eigentumswohnungen will sie die Grunderwerbssteuer erhöhen. Das sagte Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) nach einer zweitägigen Kabinettssitzung in Radebeul. Die Mehreinnahmen dienen zur Finanzierung des neuen Rekord-Doppelhaushaltes bis 2024. Im Folgenden hat MDR SACHSEN die wichtigsten Punkte dazu zusammengestellt.