Sachsens muss trotz Corona auf weniger Steuereinnahmen verzichten als zunächst gedacht. Wie das Finanzministerium am Freitag mitteilte, belaufen sich die Mindereinnahmen für dieses und nächstes Jahr auf rund 1,6 Milliarden Euro. Bei der Steuerschätzung im November war noch von einem Haushaltsloch in Höhe von 2,3 Milliarden Euro die Rede.

Der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) fordert deshalb, die Steuermehreinnahmen zur Gegenfinanzierung von Bundesmitteln zu verwenden. Das Geld bekommt Sachsen nur, wenn es einen Eigenanteil aufbringt. "Erstes Ziel muss es jetzt sein, die vom Bund zusätzlich in Aussicht gestellten Mittel für die Breitbandförderung und den ÖPNV-Rettungsschirm, die beide durch Landesmittel kofinanziert werden müssen, abzunehmen und zu veredeln", sagte SSG-Geschäftsführer Mischa Woitschek. Verbleibende Mehreinnahmen könnten nach Vorstellung des SSG für Investitionen in Kitas, Schulen und Straßenbau verwendet werden.

Eine ähnliche Auffassung vertritt auch die SPD-Fraktion im Landtag. Dort will man ebenfalls mit dem sogenannten "Graue Flecken-Programm" den Breitbandausbau im Freistaat vorantreiben: "Trotz guter Verhandlungen stehen wir noch immer an dem Punkt, dass der Haushalt keine Vorsorge für das 'Graue Flecken-Programm' trifft, weil außer der SPD niemand einen Finanzierungsvorschlag dafür gemacht hat", sagte Fraktionschef Dirk Panter. Die gute wirtschaftliche Lage eröffne nun einen Ausweg. "Sachsen muss sich am Programm beteiligen können, ehe die Bundesmittel alle sind", so Panter.