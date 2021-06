16 solcher Messpunkte in Sachsen werden nun dieser Tage 24 Stunden lang von den Messtrupps neu eingemessen und das Ganze wird mit zeitlichem Abstand noch einmal wiederholt. So etwa auch in Niesky, Grimma, Schönbrunn und Schmorkau. Weil es um höchste Genauigkeit geht, nutzen die Fachleute dabei gleich drei Satellitennavigationssysteme: das US-amerikanische GPS, das europäische Galileo und das russischen Glonass. So sind auf dem Computerbildschirm von Vermessungstechniker Andreas Schubert in Meerane mehr als 20 farbige Punkte in einer Art Spinnennetz zu sehen. Das seien die Satelliten, von denen gerade Daten bezogen werden, erläuterte der Fachmann. Die werden dann in eine Cloud übertragen und später ausgewertet.