Wenn so ein Baum zu Fall kommt, da wirken unheimliche Kräfte. Die wiegen in der Regel ein bis drei Tonnen. Wenn da jemand getroffen wird, ist das in der Regel tödlich. Deswegen ist das wichtig in der kurzen Zeit, in der die Wege gesperrt werden, dass sich die Besucher dran halten.

Michael Blaß Revierförster in Fischbach bei Pirna