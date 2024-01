Schließlich wollen wir doch alle weiter friedlich in unserem Land zusammenleben, oder? Wenn bisher in privaten Runden dann doch mal über Deutschland und den vermeintlichen Niedergang geschimpft wurde, kam schon mal die Frage auf, wo man denn stattdessen leben wolle. Und zumindest in dem Punkt sind sich dann doch meistens alle einig: In Deutschland und auch in Sachsen geht es uns eigentlich sehr gut - so gut, wie in kaum einem anderen Land auf der Welt. Lasst uns in dem Sinne mit Wohlwollen den anderen gegenüber dafür eintreten, dass das auch so bleibt.