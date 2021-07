Preisverleihung Vogtländische Kranfirma ist Sachsens Unternehmer des Jahres

Über 50 Unternehmen hatten sich in diesem Jahr um den Preis "Unternehmer des Jahres" in Sachsen beworben. Die Auszeichnung gilt als wichtigster Wirtschaftspreis in Sachsen. In diesem Jahr geht sie an eine Firma im Vogtland.