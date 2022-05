In eigener Sache Panne beim SACHSENSPIEGEL – Was war da los?

Hauptinhalt

Ein schwarzes Bild mit der Schrift "RG1" - statt Tino Böttcher und den Nachrichten aus Sachsen. So startete am Sonnabend der SACHSENSPIEGEL. Mehr als fünf Minuten sah das Publikum das weiße RG1 auf schwarzem Hintergrund. Nur was war da los, nachdem Jens Hänisch noch ohne Probleme die Themen der MDR AKTUELL-Sendung angekündigt hatte?