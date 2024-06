Die AfD liegt in Sachsen trotz deutlicher Verluste in einer MDR-Wahlumfrage knapp vorn. Wenn am Sonntag Landtagswahlen wären, käme die Partei laut dem Sachsentrend, den Infratest Dimap im Auftrag des MDR erhoben hat, auf 30 Prozent. Das sind fünf Prozentpunkte weniger als bei der letzten Befragung im Ende Januar 2024.