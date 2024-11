Die sächsische AfD hat drei Parteimitglieder wegen ihrer möglichen Verbindung zur mutmaßlichen Terrorgruppe "Sächsische Separatisten" ausgeschlossen. Wie der Landesverband am Mittwoch mitteilte, wurde der Parteiausschluss vom Landesvorstand einstimmig beschlossen. Den Beschuldigten Kurt H., Hans-Georg P. und Kevin R. sollen sofort alle Mitgliedsrechte entzogen werden. AfD-Landesvorsitzender Jörg Urban erklärte: "Die AfD lehnt jegliche Form von Gewalt in der politischen Auseinandersetzung ab. Auch Vorbereitungen auf mögliche Gewalttaten oder Umstürze sind inakzeptabel."

Am Dienstag haben Ermittler eine mutmaßlich rechtsextremistische Gruppierung in Sachsen zerschlagen und acht junge Männer festgenommen. Sie sollen für den Häuserkampf trainiert und Pläne geschmiedet haben, nach einem Umsturz aus ihrer Sicht unerwünschte Menschen "zu entfernen". Neben Durchsuchungen in Deutschland gab es auch Einsätze in Polen und Österreich. Unter den Festgenommenen befindet sich auch der AfD-Stadtrat Kurt Hättasch aus Grimma. Gegen sieben weitere Personen laufen Ermittlungen. Die