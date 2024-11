Nach der Zerschlagung der mutmaßlich rechtsextremen Terrorgruppe "Sächsische Separatisten" sitzen nun sieben der acht Festgenommenen in Untersuchungshaft. Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, wurde am Donnerstag der Haftbefehl gegen den Grimmaer AfD-Stadtrat Kurt Hättasch in Vollzug gesetzt. Er war bei seiner Festnahme am Dienstag verletzt worden und wird nach MDR-Informationen im Leipziger Uniklinikum behandelt. Hättasch soll als Jäger eine waffenrechtliche Erlaubnis besitzen.