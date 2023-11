Den Sächsischen Staatspreis für Design 2023 erhalten 15 Preisträgerinnen und Preisträger.

Ausgezeichnet wurden etwa eine Konstruktion, die Feuerwehrleute bei ihren Einsätzen unterstützt, sowie ein Prüfgerät für die Halbleiterfertigung.

Im Bereich Kunsthandwerk überzeugte ein Wandteppich die Jury, in den LEDs eingearbeitet sind.

Der Sächsische Staatspreis für Design gehört ohne Frage zu den höchstdotierten Designpreisen in Deutschland. 80.000 Euro an Preisgeldern hat das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr bereitgestellt. 15 Preisträgerinnen und Preisträger wurden am Montagabend bei einem Festakt in Leipzig geehrt.

Einerseits wurden experimentelle Entwürfe in der Sektion "Vision Award" ausgezeichnet, die Visionen zur Gestaltung eines nachhaltigen Wandels in Wirtschaft und Gesellschaft formulieren. Zum andern aber geht es auch ganz praktisch darum, die sächsische Designwirtschaft zu stärken und als wichtigen Wirtschaftsfaktor sichtbar zu machen. Deshalb stehen beim "Mission Award" marktreife Produkte aus Sachsen im Mittelpunkt, wie zum Beispiel ein Exoskelett für Feuerwehrleute.

Futuristische Prothesen für die Feuerwehr

"Exo Air +" nennt der Dresdner Designer Torben Söker diese skelettartige Konstruktion aus schwarzem High-Tech-Material, die Einsatzkräfte bei hohen physischen Belastungen wie dem Wegräumen von Bäumen oder dem Bergen von Menschen aus brennenden Gebäuden unterstützen und entlasten soll. Sie ist außen am Körper angebracht, kann an die individuelle Statur angepasst werden und nutzt zugleich die körpereigene Energie, wie Thomas Geisler, Direktor des Dresdner Kunstgewerbemuseums und Juryvorsitzender des Sächsischen Designpreises, erklärt: "Dieses Gerät funktioniert wie ein Perpetuum Mobile. Wenn ich mich bücke, dann sammelt es Energie, und wenn ich mich aufstrecke, dann setzt es die Energie wieder ein. Es macht einen, scherzhaft gesprochen, zu einer Superfrau oder zu einem Superman, und so unterstützt es einen dabei, die schweren Arbeiten leichter zu verrichten."

White Box – Inspektionstool für die Halbleiterindustrie

Aus den digitalen Welten des Silicon Saxony kommt dagegen eine andere Innovation. Es ist ein hochkomplexes Prüfgerät für die Halbleiterfertigung, das die Dresdner Firmen DIVE imaging systems und Matthias Morcinek Design and Engineering entwickelt haben. Von außen sieht die "VEpioneer – Hyperspectral Vision Systemlösung" wie ein weißer Würfel aus. Mit seinem minimalistischen Design erinnert es von ferne an die Ästhetik von Dieter Rams' berühmtem "Schneewittchensarg" – jenem Kult-Plattenspieler mit dem Acrylglasdeckel – oder an die Apple-Produkte, die sein Designkollege Hartmut Esslinger für Steve Jobs gestaltet hat.

Im Gegensatz zu einem normalen PC oder einem I-Phone ist dieses Kontrollsystem für hoch ausdifferenzierte Produktionsprozesse natürlich viel komplexer. Dennoch besticht dieses neuartige Werkzeug durch maximale Benutzerfreundlichkeit, bei der es nach Aussagen des Juryvorsitzenden nicht einmal eines hochausgebildeten Facharbeiters bedarf, und so erweist es sich als besonders zukunftsträchtig in Zeiten des Fachkräftemangels.

Kunsthandwerk: Strom, der aus dem Teppich kommt

Neben Produkten für den Industriegüterbereich werden aber auch innovative Arbeiten aus dem Kunsthandwerk ausgezeichnet, wie etwa die Interaktive Tapisserie "Silva". Auf den ersten Blick sieht dieses preisgekrönte Objekt der Dresdnerinnen Wiete Sommer und Joanna Dauner wie ein klassischer Wandteppich aus Filzen und Handstickereien aus. Seine Farben und Strukturen erinnern an Moose, Flechten und Pflanzen aus dem Wald. Doch wenn man mit der Hand über den Teppich streicht, dann leuchten auf einmal winzige LEDs auf. Für den Juryvorsitzenden ein Musterbeispiel, wie man generell Textilien nutzen könnte, um über diese alltäglichen Reibungsenergien Energie, zum Beispiel für Sensoren, zu gewinnen. Thomas Geisler kann sich dieses Prinzip künftig auch großflächig am Fußboden vorstellen: "Wenn ich dann drübergehe, dann lädt es mir die Steckdosen auf."

Strom, der aus dem Teppich kommt, das ist der Clou der interaktiven Tapisserie "Silva". Und so überraschen viele der ausgezeichneten Design-Produkte mit Witz und Erfindergeist. Oder sie skizzieren innovative Lösungen für die Herausforderungen des Alltags und die großen Fragen des 21. Jahrhunderts.