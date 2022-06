Verleihung Verdienstorden für grenzübergreifende Verständigungsarbeit an Ehepaar verliehen

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) verleiht am Dienstag an zwölf Frauen und Männer aus Sachsen den Verdienstorden des Freistaates. Mit dem Sächsischen Verdienstorden werden seit 1997 Menschen geehrt, die sich im politischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialem Bereich in herausragendem Maße engagieren und dies oft auch ehrenamtlich tun.