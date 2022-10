Die Suche nach den sächsischen Wörtern des Jahres fühlt sich seit 2008 der Dialektpflege und Erhaltung verpflichtet. In den 14 Jahren seit Beginn des Wettbewerbs kürte eine Jury insgesamt 46 unterschiedliche Wörter. In diesem Jahr wurde zum ersten Mal nur ein Wort gekürt - eben das eine sächsische Wort des Jahres. "Die sächsische Sprache ist schon immer darauf bedacht, mit einem Wort viel zu sagen", sagte Tom Pauls in seiner Rede während der Kür des Sachsen-Wortes am Sonnabend im Tom-Pauls-Theater in Pirna.