Sachsens Obstbauern starten am Donnerstag offiziell mit der Erdbeer-Ernte. Viele Betriebe bieten auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit zum Selberpflücken an. Robert Rüdiger vom gleichnamigen Obsthof hat in diesem Jahr auf insgesamt 15 Hektar in Dresden-Hosterwitz und Dresden-Pillnitz sowie bei Stolpen in der Sächsischen Schweiz Erdbeeren angebaut. Die Selbstpflücke soll bei ihm Mitte Juni starten, sagte der Obstbauer auf Anfrage MDR SACHSEN. Damit liege man - abgesehen von den vergangenen Hitzejahren - im langjährigen Durchschnitt.