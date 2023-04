Ungewöhnliche Freundschaft Streamingserie bringt Ex-Innenminister und Ex-Häftling wieder zusammen

Doch nachdem er den Polizeidienst kündigte, schien alles schief zu gehen. Er gründete eine Sicherheitsfirma und rutschte dann in die Kriminalität ab. Meffire begeht brutale, zum Teil sogar bewaffnete Raubüberfälle. Nach jahrelanger Haft baute er sich sein Leben neu auf. Die Verfilmung seiner Lebensgeschichte "Sam, ein Sachse" für den Streamingdienst Disney+ hat Meffire und Eggert nach 30 Jahren wieder zusammengeführt.

"Vor einem Monat habe ich ihn das erste Mal wieder gesehen, in Dresden", sagt der 75 Jahre alte Eggert. "Wir haben über all das gesprochen, was passiert ist." Meffire wurde kriminell. Eggert fand es "sehr abscheulich", dass er bei einem Überfall ein Rentnerehepaar zusammenschlug. Eine Grenze war überschritten, er brach den Kontakt zu Meffire ab.