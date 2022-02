Krieg in der Ukraine Sachsens Vize-Ministerpräsident Günther für Investitionen in Bundeswehr

Der Bundestag hat am Sonntag in einer Sondersitzung über den Krieg in der Ukraine beraten. Sachsens stellvertrender Ministerpräsident Wolfram Günther sprach sich im Anschluss daran für die verhängten Sanktionen der EU gegen Russland und Waffenlieferungen in die Ukraine aus. Auch Investitionen in die Bundeswehr sind Günther zufolge jetzt nötig. In Sachen Energiewende warnte er jedoch vor dem Schritt zurück zu Kohle und Atomkraft.