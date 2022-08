Unwettergefahr Warnung vor schweren Gewittern in Sachsen und erste Aufräumarbeiten

Unterdessen haben die ersten Feuerwehren Bilanz des Unwettertages gezogen: Im Erzgebirge, in Südwestsachsen und Teilen der Sächsischen Schweiz waren nach starken Regenfällen Straßen überflutet worden. In mehreren Orten mussten Feuerwehren Gullys freiräumen und Keller auspumpen.

Bis zur Hüfte im Wasser stand am Freitagnachmittag ein Feuermann in Dohma in der Bahretalstraße. Die Kameraden versuchten, den verstopften Durchlauf frei zu bekommen. Bildrechte: Marko Förster

Auch in der Lausitz gab es teils heftige Regenfälle am Freitagnachmittag. Rings um Pulsnitz im Landkreis Bautzen wurden Überflutungen festgestellt. Stellenweise fielen bis zu 60 Liter pro Quadratmeter in kürzester Zeit. Die Feuerwehren in der Region mussten ausrücken und überflutete Straßen beräumen. Außerdem wurden Sandsäcke verteilt. Zeitweise kam es zu Straßensperrungen. Große Schäden blieben bislang nach MDR SACHSEN-Informationen bislang aus. Dennoch bleiben Feuerwehren in Alarmbereitschaft: für den Abend und die kommende Nacht sind weitere Starkregenfälle in der Lausitz angekündigt worden.