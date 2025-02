In diesem Fall kann man Unterhaltsvorschuss beim Jugendamt beantragen. Das gilt allerdings nur für Kinder bis 18 Jahre. Die gerichtliche Praxis hat Unterhaltspflichtigen aufgetragen, ganz einfach mehr zu arbeiten. Das kann sogar so weit gehen, dass jemand, der in der Woche 40 Stunden arbeitet, am Wochenende noch eine Nebentätigkeit aufnehmen muss. Wenn der Mindestunterhalt nicht gedeckt ist, bleibt noch, Sozialleistungen zu beanspruchen. Das kann Bürgergeld oder immer häufiger ein Wohnberechtigungsschein sein.