Die höchsten Anstiege an Schlafstörungs-Diagnosen in Deutschland haben Sachsen-Anhalt mit 113,6% und Sachsen mit 133,7% zu verzeichnen. Demzufolge waren im Freistaat rund 71.000 Menschen betroffen. Den geringsten Zuwachs an Menschen, die schlecht schlafen können, weist im bundesweiten Vergleich das Saarland mit 24,4% auf.