Auf den drei Schmalspurbahnen der Sächsischen Dampfeisenbahn-Gesellschaft (SDG) wird sich in den kommenden 15 Jahren wenig ändern. Der neue Verkehrsvertrag, der am Montag offiziell unterzeichnet wurde, sieht weiterhin täglichen Dampfbetrieb wie im 19. Jahrhundert vor. Die Verkehrsverbünde Oberelbe (VVO) und Mittelsachsen (VMS) setzen weiterhin auf Touristen als wichtigste Zielgruppe, teilten die Besteller mit. Eher nebenbei steigen auch noch Berufspendler und Schüler in die nostalgischen Züge ein. Durch die Ausflügler, die wegen der historischen Züge anreisten, würden in den Urlaubsregionen Erzgebirge und Elbland rund zehn Millionen Euro Wertschöpfung pro Jahr generiert, hieß es.