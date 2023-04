Das Osterfest bedeutet auch dieses Jahr wieder dampfenden Großeinsatz für die Sächsischen Schmalspurbahnen. So sind von Karsonnabend bis Ostermontag auf der Lößnitzgrundbahn erneut die ganz alten Eisenbahnfahrzeuge zu erleben. Die Hobbyeisenbahner aus Radebeul schicken ihren historischen Traditionszug aus Zeiten der Königlich Sächsischen Staatseisenbahn an allen drei Tagen jeweils zweimal auf Ostertour nach Moritzburg.

Die erste Fahrt beginnt demnach 10:03 Uhr, die zweite Tour um 13:45 Uhr in Radebeul-Ost. Die meist hölzernen Waggons aus den Baujahren 1894 bis 1926 werden von einer grünen Traditionslok der sächsischen Baureihe IK gezogen. Restkarten gibt es vor der Abfahrt in Radebeul-Ost am Zug, wie der Verein mitteilte.

Unter Dampf steht auch die Weißeritztalbahn im Osterzgebirge. Über Ostern geht sie in den Extrabetrieb und schickt täglich zwei weitere Züge von Freital-Hainsberg nach Kipsdorf und zurück. Die Abfahrten sind um 9:25 Uhr, 10:55 Uhr und 13:25 Uhr. Allerdings sind die Sitzplätze auf der Fahrt zur Osterwiese am Ostermontag nach Angaben der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft schon ausgebucht. Einer Mitfahrt steht den Angaben zufolge aber dennoch nichts entgegen. Auf der Fahrt wird auch Osterhase Maxi Möhre durch die Wagen laufen und vor allem die Kinder erfreuen.

Osterstimmung kommt ebenfalls bei der Döllnitzbahn in Nordsachsen auf. Von Ostersonnabend bis Ostermontag versteckt der Osterhase am Bahnhof Mügeln seine Ostereier, teilten die Verantwortlichen mit. Alle Kinder, die in den Zügen des "Wilden Robert" von Oschatz (ab 10 Uhr) nach Mügeln fahren, könnten ein buntes Ei suchen und es gegen eine Osterüberraschung tauschen, hieß es. Weiterer Höhepunkt sind den Angaben zufolge Alpakas. Sie steigen am Ostersonnabend am Haltpunkt Thalheim ein und begleiten die Fahrgäste nach Mügeln. Dort können sie dann auch gestreichelt werden.