Sachsen muss weiterhin mit Schnee und Glätte rechnen. Für diesen Freitag sagte der DWD vereinzelt Schnee- und Graupelschauer voraus. MDR-Wettermoderatorin Susanne Langhans sprach von einer "Winterlandschaft in Sachsen". Am 1.215 Meter hohen Fichtelberg drohen laut DWD Sturmböen.



In der Nacht zu Sonnabend könnten im Erzgebirge bei Minusgraden erneut bis zu zwei Zentimeter Neuschnee fallen. Am Samstagnachmittag werde im Erzgebirge und in Ostsachsen leichter Schneefall erwartet.