In Sachsen ist der Winter eingezogen und der Schnee hat zumindest die Höhenlagen in eine Winterlandschaft verwandelt. Auch in den kommenden Tagen können die Menschen im Freistaat mit Dauerfrost und weiteren Schneefällen rechnen. Vor allem in der Nacht zum Dienstag und im weiteren Tagesverlauf werde es landesweit bis ins Tiefland schneien, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Kristin Schmidt

Wettervorhersage: Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee möglich

Im Erzgebirge und dem Vorland sind demnach durchaus 15 Zentimeter Neuschnee möglich. Selbst in Leipzig und Dresden wird eine dichte Schneedecke von mehreren Zentimetern erwartet. Auch für die Oberlausitz sind weitere Schneefälle vorhergesagt. Am Dienstag werden in der Region Bautzen bis zu 12 Zentimeter Neuschnee erwartet.