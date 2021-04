Ergiebige Schneefälle habe in Teilen von Sachsen zu Verkehrsbehinderungen geführt. In der Region Chemnitz waren vor allem die Autobahnen 4 und 72 betroffen. Dort kam es nach Unfällen und wegen quer stehender Fahrzeuge zu Staus und stockendem Verkehr.

Auch in Dresden ist es aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse zu zahlreichen Unfällen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden bis zum Vormittag 70 Unfälle registriert. Ein Mensch wurde den Angaben zufolge verletzt. Größtenteils sei es bei Blechschäden geblieben. Unfallschwerpunkt in Dresden war am Morgen die Nossener Brücke. Dort hatten sich laut Polizei mehrere Unfälle ereignet. Die Fahrbahn musste in Richtung Emerich-Ambros-Ufer für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Mittlerweile sei die Unfallstelle beräumt und der Verkehr rollt wieder.