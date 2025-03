In Pulsnitz im Landkreis Bautzen haben Unbekannte Schokolade im Wert von 880 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, ereignete sich der Diebstahl am Freitagnachmittag in einem Einkaufsmarkt. Die Täter seien unerkannt geflüchtet. Derzeit sei unklar, um wie viele Diebe es sich handelt.