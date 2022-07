Das Schuljahr ist vorbei und das sächsische Kultusministerium zieht Bilanz: Rund 10.000 Kinder aus der Ukraine gehen mittlerweile in Sachsen zur Schule. An staatlichen Schulen seien rund 9.000 neue Schülerinnen und Schüler angemeldet worden, an freien Schulen etwa 600.

Die zusätzlichen Schüler bringen das System an die Grenze und darüber hinaus. Sprecherin Kultusministerium

Sachsen liegt mit der Zahl der zusätzlichen 10.000 Neuankömmlinge im bundesweiten Mittelfeld, mit weiteren Anmeldungen wird gerechnet. Bildrechte: dpa

Deutschlernen soll nach den Sommerferien im Fokus stehen, auf Ukrainisch soll dann nur noch ergänzend unterrichtet werden, hieß es. Um diese Mehrbelastung zu stemmen, werden in Sachsen weiterhin dringend Lehrkräfte gesucht. Das Kultusministerium warnt vor "Be- und Überlastung für das Bildungssystem". "Wir haben ohnehin mit dem Lehrermangel zu kämpfen", teilte eine Sprecherin mit. "Die zusätzlichen Schüler bringen das System an die Grenze und darüber hinaus." Auch der sächsische Lehrerverband schlug bereits Alarm und kritisierte unlängst den Mangel an Lehrkräften.

Der Mangel an Lehrkräften in Sachsen führt mancherorts zu Unterrichtsausfall. Bildrechte: dpa

Um den Engpass an den Schulen zu überbrücken, kämen auch Lehrer im Ruhestand, beurlaubte Lehrkräfte oder Absolventinnen und Absolventen der Lehramtsstudiengänge sowie Quereinsteiger infrage. Dabei fehlt es nicht nur an Lehr- sondern auch an Führungspersonal an Sachsens Schulen: 177 Leitungspositionen sind derzeit nicht besetzt. In Sachsen-Anhalt wird aufgrund des Lehrermangels derzeit die Vier-Tage-Woche an Schulen diskutiert.