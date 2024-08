In Sachsen sind am Sonnabend 40.500 Schülerinnen und Schüler eingeschult worden. Landesweit fanden in den Grundschulen feierliche Schuleingangsfeiern statt, bei denen die Jungen und Mädchen, meist begleitet von Eltern, Geschwistern und Großeltern, in ihre Klassen aufgenommen wurden. Dabei nahmen sie auch ihre Zuckertüten in Empfang.