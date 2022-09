Bei den Verkehrskontrollen zum Beginn des neuen Schuljahres in Sachsen hat die Polizei mehr als 3.300 Verstöße festgestellt. Am häufigsten wurde gegen das geltende Tempolimit verstoßen, wie das Innenministerium am Mittwoch mitteilte. Demnach wurden rund 2.170 Verwarn- und 360 Bußgelder aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ausgesprochen.

Ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle (Symbolbild). Bildrechte: dpa