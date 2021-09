Insgesamt steht auch das kommende Schuljahr im Zeichen der Corona-Pandemie. In ganz Sachsen gilt zu Beginn des neuen Schuljahres eine verschärfte Masken- und Testpflicht. In den ersten 14 Tagen nach den Ferien müssen sich Schüler, Lehrer sowie Erzieher zweimal pro Woche auf das Coronavirus testen lassen, in Landkreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz über 10 sogar dreimal wöchentlich. Damit sollen Infektionen durch Reiserückkehrer verhindert werden. Ausgenommen sind Geimpfte und Genesene.