Nach Angaben des Statistischen Landesamtes wurden im vergangenen Jahr 2021 in Sachsen 3.698 Insolvenzverfahren für verschuldete Verbraucher gemeldet. Mit 1.687 Verfahren mehr als im Vorjahr seien die Fälle hiermit stark angestiegen. Wie das Statistikamt in Kamenz ausführt, entfallen auf die Großstädte Leipzig, Chemnitz und Dresden die meisten Insolvenzverfahren, gefolgt von den Landkreisen Zwickau und Leipzig. Die wenigsten Insolvenzverfahren wurden in den Landkreisen Görlitz und Meißen verzeichnet.