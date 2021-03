Einsparungen bei kommunaler Förderung

Zittau hat knapp 27.000 Einwohner, aber das Problem mit den kurzen Rückzahlungsfristen der Landesschulden schlägt genauso hart durch in Metropolen wie Dresden mit 20 Mal so vielen Einwohnerinnen und Einwohnern. Peter Lames, der oberste Haushälter der Landeshauptstadt, kritisiert: "Kommunen sind nicht irgendein Bittsteller. Wir bauen die Schulen, wir bauen die kommunalen Straßen, wir pflegen die Grünanlagen. Der Haushaltsentwurf sieht aber ganz danach aus, dass die notwendigen Einsparungen eben auch in diesem Bereich kommunaler Förderung untergebracht worden sind."

Städte wären auf sich allein gestellt

Ein Beispiel ist laut Lames die längst überfällige Sanierung des Blauen Wunders, der 130 Jahre alten berühmten Stahlbrücke über die Elbe: "Wir haben gut zwölf Millionen Euro als Fördermittelerwartung eingestellt, bei einem Projekt, was dann ungefähr doppelt so teuer nochmal kommt."

Die kurzen Fristen bei der Schuldenrückzahlung des Freistaats bedeuteten nun, dass die Fördermittel wegfielen und die Stadt auf sich allein gestellt sei. Die Sanierung werde sich also viele Jahre hinziehen, wesentlich teurer werden, und andere Aufgaben der Stadt würden im Gegenzug gestrichen: "Wir lieben das Blaue Wunder, aber wir können nichts dafür, dass es nun mal in unserer Stadt steht, und wir wollen es erhalten, aber wir erhalten es für alle in Sachsen, weil es nun mal ein Leuchtturm, ein Wahrzeichen Sachsens ist. Und damit wollen wir nicht allein gelassen werden", fügt Lames hinzu.